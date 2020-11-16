الزراعة: نرى اهتمام الدولة بزيادة المساحة المزروعة وتطويرها منذ 2014

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي ملف الزراعة أهمية كبرى خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: «نرى اهتمام الدولة بالتوسع في زيادة المساحة المنزرعة وتطويرها ابتداءً من 2014».

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن تطوير إنتاجية الرقعة الزراعية يعود بالنفع على المزارع وخصوصًا الصغير، مشيرًا إلى التوسع الرأسي والأفقي في المساحة المنزرعة.

وذكر أن مشروع المليون ونصف فدان واحد ضمن المشروعات الكبرى التي توليها الدولة أهمية كبيرة في الفترة الأخيرة، لتساهم في توفير الاحتياجات الخاصة بالأهالي في المناطق محل المشروع.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

وتابع الرئيس الموقف التنفيذى الحالى لمشروع المليون ونصف فدان، بما فى ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع في كلٍ من المنيا وتوشكى والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.