قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق منذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف عام 2016، وضع خريطة قومية للقضاء على 357 منطقة غير آمنة بعدد 246 ألف وحدة.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر ساعة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الصندوق سيعلن القضاء على المناطق غير الآمنة بنهاية عام 2021، موضحًا أن تكلفة القضاء على غير الآمن 63 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مهام صندوق التنمية الحضارية أشمل وأوسع من تطوير العشوائيات، لافتًا إلى أنه يشمل تطوير المناطق غير المخططة بعدد 227 مدينة مساحتها 417 ألف فدان، وبتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه.

ولفت رئيس التنمية الحضارية، إلى القضاء على المناطق غير المخططة بحلول عام 2030، قائلًا إن ملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يستهدف بناء 500 ألف وحدة بتكلفة تتجاوز 350 مليار جنيه.

وأوضح أن الصندوق بدأ مرحلة عاجلة من تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بعدد 108 آلاف وحدة ونسبة تنفيذ وصلت في بعض الأماكن إلى 52%، بخلاف عمله على تطوير القاهرة التاريخية وحدائق الفسطاط.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من المناطق العشوائية مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة في 2030، وذلك في إطار جهود توفير سكن آمن وكريم لكل المصريين.