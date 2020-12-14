الإمارات وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات المختلفة ومنها الاقتصادية والتجارية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين تناولا - خلال اللقاء الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي - دور إكسبو في تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود العالمية المبذولة؛ من أجل تحفيز النمو الاقتصادي العالمي والعمل على ترسيخ اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، أن الإمارات وروسيا ترتبطان بعلاقات استراتيجية شاملة ومتطورة ويعملان معا من أجل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة.