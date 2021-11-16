تفاصيل مثيرة وراء سرقة طبيب فى مصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، مساء اليوم، القبض على 3 أشخاص لسرقتهم طبيب فى منطقة مصر القديمة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من من طبيب باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه فى أثناء توقفها أسفل العقار سكنه، ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة توصلت إلى وراء 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، ومركبة "توك توك" تم استخدامها فى ارتكاب الواقعة وملك لأحدهم.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب عدد واقعتين بالإضافة للواقعة محل البلاغ وأقـروا بحيازتهم للمـواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى المضبوط بحوزتـهم مـن متـحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاحين النارى والأبيض بقصد الدفاع، وقيامهم بالتصـرف فـى الـدراجات النارية المسـتـولى عليهـا بـالبيع لدى عميلهم "سىء النية" أمكن ضبطه، وبحوزتـه سـلاح أبيض وتـم بإرشـاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.