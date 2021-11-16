الأوقاف تحذر العاملين بالمساجد من تقاضي أو طلب أي مبالغ تحت أي مسمى

حذرت وزارة الأوقاف، العاملين بالمساجد من تقاضي أو طلب أي مبالغ، أي مسمى من رواد المساجد، وبخاصة خدمات حفظ الأحذية بالمساجد الكبرى، وكذلك خدمات دورات المياه، حيث إن العامل يقوم بأداء واجبه الوظيفي.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن في حال تطوع أي من الناس للمعاونة في خدمة بيوت الله فإنه يفعل ذلك احتسابا لوجه الله (عز وجل)، وستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يخالف ذلك.

ونوهت أن الوزارة ستقوم بإثابة أو مكافأة العمال المتميزين الجادين في خدمة بيوت الله (عز وجل) وأداء واجبهم الوظيفي من العاملين في المساجد الكبرى كمساجد آل البيت وغيرها من المساجد الكبرى وفق ظروف العمل وجهد العامل.

وتابعت: "على جميع المديريات رفع أي صناديق تكون متبقية سواء في مكان خدمة حفظ الأحذية عند أبواب المساجد أو عند دورات المياه أو غيرها في جميع المساجد على حد سواء خلال 24 ساعة من تاريخه، بحيث لا يبقى سوى صناديق النذور الرسمية المقررة وفق البيان المرفق، وما سوى هذه الصناديق في جميع المساجد يعد مخالفة جسيمة".