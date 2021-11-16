الإمارات وإسرائيل تطلقان محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أطلقت الإمارات وإسرائيل محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأطلق المحادثات من جانب الإمارات عبدالله المري وزير الاقتصاد، وأورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، بحضور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجي بالإمارات، ومحمد الخاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل، وذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي اليوم.

و"تصب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، عند إبرامها بعد إتمام المحادثات بنجاح، في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري إلى مستويات أعلى وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية الجديدة لشركات البلدين والمنطقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار الإقليمي".

وقال المري:"لقد مر أكثر من عام على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تعبيرا عن الرغبة المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، وعملنا خلال هذه الفترة على توظيف العلاقات الدبلوماسية الجديدة بين البلدين لتصب في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التجارة والاستثمار والسياحة والصناعة والتعاون العلمي والتكنولوجي على المستويين الثنائي والإقليمي".

وأضاف: "بالفعل ولد الاتفاق فرصا اقتصادية واسعة، وحققت العديد من المنافع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين قدما وعلى الصعيد الإقليمي".

واستطرد يقول: "ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين شمل مجالات حيوية متنوعة تصب في تطوير قدرات البلدين لبناء اقتصاد المستقبل وتعزيز ممكنات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والسياحة واللوجستيات والنقل والطاقة والبحث والتطوير".

ومن جانبها، قالت أورنا باربيفاي: "يسهم إطلاق هذه المحادثات الرسمية في تعزيز التعاون والنقاش خلال المرحلة المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسهم بشكل كبير في تنمية التجارة بين البلدين وإزالة أي حواجز أمام نموها وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن طموحها بأن تصب الاتفاقية حين إنجازها في خدمة مجتمعي الأعمال في البلدين وتخلق فرصا واسعة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مضيفة: "نأمل من خلال التوصل لهذه الاتفاقية أن نعزز استفادتنا من الإمكانات الكبيرة الكامنة في العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين إسرائيل والإمارات".

وبلغت قيمة التجارة البينية للبلدين أكثر من 5ر3 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) خلال عام منذ التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020 حتى نهاية سبتمبر 2021.

وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 9ر2 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وجرى التوقيع خلال العام على أكثر من 60 اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما جرت محادثات لاستكشاف آفاق تعاون أرحب في مجالات الطيران، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتحلية المياه، والذكاء الاصطناعي ومجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. ومن بين أبرز هذه الاتفاقيات صفقة بقيمة مليار دولار أمريكي أبرمتها "مبادلة للبترول" الإماراتية للاستحواذ على حصة تبلغ 22 % في حقل غاز تمار البحري من "ديليك للحفر" الإسرائيلية.