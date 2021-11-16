حضور جماهيري كبير في عروض نادي سينما الشباب بالهناجر

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وسط حضور جماهيري كبير أقيمت فعاليات نادي سينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث تم عرض كل من فيلم "بلا مأوى" للمخرج "أمجد السوسي"، وفيلم "البطاطا" إخراج محمد البدري.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي؛ لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

يذكر أن "بلا مأوى" فيلم وثائقي للمخرج "أمجد السوسي"، وتدور أحداث الفيلم حول بلال الشاب الذي يعيش في حي شعبي يهتم بحيوانات الشارع المشردة (الكلاب والقطط)، حيث يتبناها ويعتني بها ويؤمن لها طعام ومأوى.

ومن خلال الجروبات المهتمة بالحيوانات عبر "الفيسبوك" يتعرف على أشخاص جدد يشاركونه الاهتمام، ويحاول إنقاذ حيواناته وتأمين مأوى لهم من خلال هؤلاء الأشخاص.

الفيلم يعكس مدى الإنسانية ويغوص لإلقاء الضوء على الحيوانات ومشاعرها وطريقة تأقلمها بعد أن وُجِدَتْ الرعاية المناسبة لها.