وفاة أكبر معمر في اليابان عن 111 عاما

توفي شيجيرو ناكامورا، المعروف بأنه أكبر رجل ياباني سنا ، الثلاثاء، عن عمر ناهز 111 عاما في دار لرعاية المسنين في مقاطعة هيروشيما.

وولد ناكامورا في 11 كانون الثاني/يناير 1911 في جينسيكيكوجن في المقاطعة الواقعة بغرب اليابان، وتعرض للآثار اللاحقة للقصف الذري الذي شنته القوات الأمريكية على هيروشيما في 6 آب/أغسطس 1945 في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، بعد أن ذهب للمساعدة في رفع الأنقاض في المدينة المدمرة في أعقاب الهجوم، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأصبح ناكامورا أكبر رجل سنا في اليابان بعد وفاة حامل اللقب السابق عن عمر ناهز 112 عاما في مقاطعة نارا في 9 أيلول/سبتمبر أيلول من هذا العام.

والآن، أصبح أكبر رجل سنا في اليابان هو جيسابورو سونوبي / 111 عاما/ من مقاطعة تشيبا بالقرب من طوكيو ، في حين أن أكبر شخص في البلاد بشكل عام هي فوسا تاتسومي، وهي امرأة تبلغ من العمر 115 عاما في مقاطعة أوساكا، وفقا لوزارة الصحة.

ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية ، اعتبارا من أيار/مايو من هذا العام ، يعد الرجل الفنزويلي خوان فيسنتي بيريز أكبر رجل حي في العالم ويبلغ من العمر 113 عاما. وولد بيريز في 27 أيار/مايو 1909.