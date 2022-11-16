اجتماع طارئ لسفراء حلف الناتو في بولندا لبحث الهجوم الصاروخي

يعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، عقد اجتماع طارئ الأربعاء لسفراء دول التحالف لبحث حادث سقوط صواريخ في بولندا، بحسب دير شبيجل الألمانية.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين لم يذكروا أسمائهم، أن الاجتماع سيعقد على أساس المادة 4 من حلف شمال الأطلسي.

وتنص المادة على أن أعضاء الناتو يتشاورون مع بعضهم البعض إذا كانت سلامة العضو مهددة، على سبيل المثال.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو في وقت متأخر من الثلاثاء، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي سيقود مداولات سفراء الناتو "لمناقشة هذا الحادث المأساوي".

في لاتفيا، يعقد رئيس الحكومة، كريسجانيس كارينز، اجتماعا حكوميا استثنائيا يوم الأربعاء بعد تقارير عن آثار الصواريخ المزعومة في بولندا.

وسيستمع الاجتماع إلى تقارير من الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن الوضع الأمني في المنطقة - أيضا من أجل "الاستعداد لمزيد من الإجراءات".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إنه "من المهم إثبات جميع الحقائق"، وذلك بعد أن تحدث مع الرئيس البولندي أندريه دودا حول الانفجار الذي وقع في بولندا الثلاثاء.

وأضاف ستولتنبرج في منشور عبر تويتر: "قدمتُ تعازيّ عن الخسائر في الأرواح. ويراقب حلف شمال الأطلسي الوضع ويتشاور الحلفاء عن كثب. من المهم أن يتم إثبات جميع الحقائق".