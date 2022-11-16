ولي العهد السعودي يأمل أن تعزز قرارات قمة العشرين معدلات النمو الاقتصادي العالمي

أعرب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن أمله أن تعزز قرارات قمة العشرين معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد بعث برقية شكر إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ إثر مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وأكد ولي العهد، في البرقية، على أهمية ما صدر عن القمة من قرارات، وأن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ترأس وفد بلاده إلى قمة العشرين نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.