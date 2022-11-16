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بايدن يتصل بالرئيس البولندي ويعرض الدعم الأمريكي الكامل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 2:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 2:44 ص

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع الرئيس البولندي أندريه دودا من بالي بإندونيسيا.

وأعرب بايدن عن "تعازيه العميقة" في الخسائر في الأرواح، بحسب ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وأضاف البيان: "عرض الرئيس بايدن الدعم الأمريكي الكامل والمساعدة في التحقيق البولندي. وأكد الرئيس بايدن مجددا التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه حلف شمال الأطلسي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيسين أوضحا أنهما "على اتصال وثيق لتحديد الخطوات التالية المناسبة مع استمرار التحقيق".

جاء ذلك بعد أن ذكر مسؤولون بولنديون يوم الثلاثاء أن شخصين لقيا حتفهما إثر انفجار وقع في منطقة في شرق بولندا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن خبراء يحققون فيما حدث وسيعملون على جمع تفاصيل عما وصفه بالوضع "الخطير".

ويحضر بايدن حاليا قمة مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية.

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