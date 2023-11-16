زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة بدون نتنياهو

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستقالة، بعد أربعين يوما من الحرب مع حركة حماس في غزة.



وكتب لبيد على منصة إكس يقول، إن حزب ليكود الذي ينتمي له نتنياهو يجب أن ينتخب رئيس وزراء جديد.



وقال لبيد: "لقد حان الوقت، نحن بحاجة لتشكيل حكومة إعادة إعمار وطنية برئاسة حزب ليكود وإقالة نتنياهو والمتطرفين، على أن يشارك أكثر من 90 عضوا من الكنيست في ائتلاف التعافي وإعادة التواصل".



وكتب: "خسر نتنياهو ثقة مواطنيه وثقة المجتمع الدولي والأكثر خطورة ثقة الأجهزة الأمنية".



واجه نتنياهو موجة انتقادات حادة، حيث لم يعلن بعد عن المسئولية عن الإخفاقات العسكرية والسياسية لهجوم السابع من أكتوبر غير المسبوق الذي شنته حركة حماس.



وعلى عكس رئيس الحكومة، تحمل ممثلو الجيش المسئولية عن عدم توقع الهجمات.



وكتب لبيد: "لقد انتظرنا أربعين يوما ولكن الوقت بدأ ينفد. نحن نحتاج الآن لحكومة لا تتعامل مع شيء سوى الأمن والاقتصاد، ولن نستطيع تحمل إجراء انتخابات أخرى العام المقبل، بينما نواصل الجدال وتفسير السبب وراء كون الطرف الآخر كارثي".



ورفض حزب ليكود بالفعل مقترح لبيد الذي طرحه أول مرة أمس الأربعاء.



وقال ليكود إنه يريد تشكيل حزب من شأنه أن يساعد في إقامة دولة فلسطينية.