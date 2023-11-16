إعلام عبري: مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين خلال عملية بقطاع غزة

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أفادت القناة «12» الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، خلال عملية أمس الأربعاء، شمال قطاع غزة.

وصباح الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وبمقتل هذين الجنديين الإسرائيليين يرتفع عدد القتلى من جنوده خلال الهجوم البري إلى 51 قتيلا، بينما يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 370 قتيلا.

وأعلن الجيش أمس الأربعاء، مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة، خلال مواجهات يوم الثلاثاء في معارك شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإن القتيلين هما:

النقيب احتياط عمري يوسف دافيد (27 عاما)، من كرميئيل، ويشغل منصب نائب قائد سرية في الكتيبة 9217 من لواء النقب 12.

النقيب يديديا آشر ليف (26 عاما)، من ماتال منشيه، ويشغل منصب نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي.