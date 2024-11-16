جامعة العريش تشارك في انطلاق مبادرة تمكين لجامعات مدن القناة وسيناء

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شاركت جامعة العريش في انطلاق مبادرة "تمكين" لجامعات القناة وسيناء، بعدد 50 طالبًا وطالبة من الطلاب ذوي الهمم وغيره.

ويجري تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحملة "مانحي الأمل" العالمية؛ للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم.

كما تستهدف المبادرة تقديم عدد من الخدمات للطلاب من ذوي الهمم بالاشتراك مع أقرانهم في إطار دمجهم للمجتمع وتضم المبادرة منتسبي المجتمع الأكاديمي من (طلاب المراحل الدراسية المختلفة- طلاب الدراسات العليا- أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين).

فيما تستهدف المبادرة زيادة قاعدة المشاركة الطلابية للطلاب ذوي الهمم في الأنشطة الطلابية المختلفة لبناء جيل قادر على البناء المجتمعي.