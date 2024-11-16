حزب الله يهاجم بطائرات بدون طيار حشودا عسكرية في أفيفيم ويرؤون

قال حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إنه "هاجم بسرب من الطائرات بدون طيار تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي قرب حاجز عسكري في مستوطنة أفيفيم".

وأضاف حزب الله، في بيان منفصل، أنه هاجم بسرب من الطائرات بدون طيار الانقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة يرؤون، مؤكدا أنه أصاب الأهداف بدقة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنهم قصفوا بصلية صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي بثكنة يعرا، معلنا استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة برشقة صاروخية.

وكما اعلن حزب الله قصف قاعدة ستيلا ماريس البحرية في شمال غربي حيفا برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حريق في مبنى إثر سقوط صاروخ في مستوطنة يعرا بالجليل الغربي.

من جهتها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق في الجليل.