أنور هلال: 30% زيادة في الرحلات الإيطالية الوافدة لمصر خلال 2025

• وأوروبا تتصدر المركز الأول كأكثر قارات العالم إرسالا للسياح إلى مصر

• الاتفاق على تنظيم برامج سياحية تجمع بين الغردقة والأقصر والساحل الشمالى وسيوة

أكد عدد من منظمى الرحلات الأجانب أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الحجوزات على المقصد السياحى المصرى من العديد من الأسواق المستهدفة المصدرة للسياحة خلال العام المقبل بداية من الموسم الشتوى الحالى. وقرر منظمو الرحلات الإيطاليين زيادة الرحلات الوافدة لمصر خلال العام المقبل إلى المدن السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وأيضا الأقصر وأسوان.

وأعلن الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ووكيل أحد كبار منظمى الرحلات الإيطاليين أن منظمى الرحلات الإيطاليين قرروا زيادة الرحلات الوافدة للمقصد السياحى المصرى خلال العام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%.. مضيفا أن كل المؤشرات تشير إلى أن الموسم السياحى الحالى سيكون موسما متميزا وأن الفترة القادمة ستشهد تحسنا كبيرا فى حركة السياحة الوافدة لمصر من العديد من الدول المصدرة للسياحة.

وأضاف هلال فى تصريحات صحفية خاصة أن مجموعة ألبى تور الإيطالية Alpi Tour World التقت مؤخرا بوزير السياحة والآثار شريف فتحى وأعلنوا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة كبيرة فى حجم الحجوزات على المقصد السياحى المصرى من الأسواق المستهدفة.. كما أكدوا على ضرورة ربط ودمج منتجى السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية من خلال تنظيم برامج سياحية تجمع بين الغردقة والأقصر، والساحل الشمالى وسيوة.

وأوضح أن معظم الدول الأوروبية موسمها الشتوى قارس البرودة فيفضلون قضاء وقت ممتع على سواحل مصر الدافئة شتاء مثل ساحل البحر الأحمر ومنتجعاته وفنادقه الرائعة والتى تنافس أكبر المنتجعات فى العالم وكذلك تفضيل السياح الألمان والإيطاليين والإسبان والإنجليز والاستمتاع بدفء سواحل مرسى علم والغردقة وسهل حشيش والقصير.

وأشار إلى أن فنادق شرم الشيخ تشهد حاليا تحسنا ملحوظا فى الإشغالات السياحية حيث كشفت مؤشرات الحجوزات عن ارتفاع نسب إشغالات فنادق شرم الشيخ ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.. لافتا إلى أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم السياحى الشتوى الحالى «مبشرة» جدا حتى الآن.. موضحا أن متوسط نسب إشغال فنادق شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة والأقصر وأسوان والقاهرة تبلغ حاليا نحو 70%..لافتا إلى أن تلك النسب سترتفع تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة إلى أن تصل لذروتها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حاليا لم تشهد أية إلغاءات بسبب تصاعد التوترات والأحداث الجارية حاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأن جميع السياح الموجودين بمصر خلال الوقت الحالى يتمتعون بكامل حرياتهم.. معربا عن آماله فى انتهاء تلك الأحداث فى أقرب وقت حتى يعم السلام بتلك المنطقة وتعود معدلات الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية. وأشار نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى أن السياح القادمين إلى مصر خلال فصل الشتاء قادمين من العديد من الدول وليس دولة بعينها ما يؤكد على تنوع الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر.. موضحا أن أوروبا تحتل المركز الأول كأكثر قارات العالم إرسالا للسياح للمقصد السياحى المصرى.

كان شريف فتحى وزير السياحة والآثار عقد مؤخرا خلال مشاركته فى بورصة السياحة الدولية بالعاصمة البريطانية لندن عددا من اللقاءات المهنية حيث التقى برؤساء ومسئولى عدد من كبرى منظمى الرحلات من الأسواق المستهدفة من بينهم مجموعة Alpi Tour World الإيطالية، إحدى أهم المجموعات الأوروبية العاملة فى صناعة السياحة، ومجموعة TUI العالمية التى تعد من أكبر منظمى الرحلات السياحية فى العالم ومن أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ومنظم الرحلات Odeon Tours، والوفود المرافقة لهم. وأكد الوزير خلال هذه اللقاءات على أهمية العمل على تنمية الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى من الأسواق التقليدية وكذلك الجديدة والواعدة، لافتا إلى أن سياسة الوزارة الترويجية خلال الفترة القادمة تعتمد بصورة أكثر على التسويق الإلكترونى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة مما يساهم فى استهداف شرائح أكثر ومختلفة من الدول المستهدفة.

وأكد مسئولو مجموعة TUI على أن المقصد السياحى المصرى يعد من أهم خمس أسواق سياحية تعمل بها الشركة حيث إن الشركة جلبت إلى مصر مليون سائح خلال الفترة الماضية كما أنهم سيقوموا بإطلاق وتشغيل فندق عائم جديد للمجموعة فى النيل خلال الشهر الجارى.