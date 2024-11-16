دونالد ترامب يختار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، أن المتحدثة باسم حملته الانتخابية كارولين ليفيت ستتولى منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.

وقال ترامب في بيان، إن ليفيت (27 عاما) ذكية وقوية وأثبتت أنها قادرة على التواصل بشكل فعال للغاية.

وأضاف: «لدي ثقة تامة في أنها ستتميز على المنصة، وستساعد في توصيل رسالتنا إلى الشعب الأمريكي».

وذكر الفريق الانتقالي لترامب يوم الجمعة، أنه اختار ستيفن تشيونج مديرا للاتصالات بالبيت الأبيض.

وأعلن أيضًا أن سيرجيو جور سيتولى منصب مدير مكتب شئون الموظفين بالرئاسة.

وأفاد ترامب في بيان: «كان ستيفن تشيونغ وسيرجيو جور مستشارين محل ثقة منذ حملتي الرئاسية الأولى في عام 2016، واستمرا في الدفاع عن مبادئ أمريكا أولًا».

وشغل تشيونج منصب مدير الاستجابة الاستراتيجية خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه، وكان مديرا للاتصالات خلال حملة ترامب الانتخابية.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة، أن ترامب يدرس تعيين لاري كودلو المذيع في شبكة (فوكس بيزنس) في أحد المناصب الكبيرة التي تدير السياسات الاقتصادية في إدارته المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن مستشاري ترامب يشعرون بأن كودلو قد يكون مرشحا منافسا على إدارة المجلس الاقتصادي الوطني، ويحتمل أيضا أن يكون مرشحا لوزارة الخزانة.