كارني: كندا قد تلجأ لشركات السيارات الصينية حال فشل التفاوض مع ترامب

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده قد تلجأ إلى شركات صناعة السيارات الصينية في حال فشلت المفاوضات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحفاظ على تكامل صناعة السيارات في أمريكا الشمالية.

جاءت تصريحات كارني في كمبوديا اليوم الاثنين قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينج هذا الأسبوع في شنتشن، الصين، حيث من المتوقع مناقشة صناعة السيارات الصينية. وكان الزعيمان قد توصلا في يناير الماضي إلى اتفاق يسمح بدخول عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية الصينية إلى كندا برسوم جمركية مخفضة.

وقال كارني للصحفيين في كمبوديا: "لدينا أفضل عمال لصناعة السيارات في العالم، ونريد لهم كامل الفرص وتفعيل طاقاتهم بالكامل في سوق أمريكا الشمالية المتكاملة؛ فذلك السوق بات أقل تكاملاً بسبب الإجراءات التجارية الأمريكية".

وقال كارني يوم السبت في مانيلا بالفلبين إن أي اتفاق تجاري مع واشنطن يجب أن يحافظ على صناعة سيارات قابلة للاستمرار في كندا. وأضاف اليوم الاثنين أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تظل أولويته، لكن نتائجها قد تحدد ما إذا كانت كندا ستسعى إلى بدائل تشمل شركات تصنيع السيارات الأوروبية أو الصينية أو اليابانية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الاستثمارات الصينية المحتملة تُعدّ ورقة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة، أجاب كارني: "ليست ورقة ضغط، بل هي مسألة فعل ورد فعل".

وعن عمال قطاع السيارات والقدرات التصنيعية في كندا، قال كارني: "إذا لم يتم الاستفادة منها بالكامل ضمن سياق أمريكا الشمالية، فهذا يتيح فرصاً أخرى"، مضيفاً: "إن كندا ستمضي قدماً في كلتا الحالتين."