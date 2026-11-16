تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، ميدانيًّا أعمال إصلاح الكسر الذي تعرض له خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بقطر 630 مللي GRP، بمحطة الصرف الصحي رقم (11) بمنطقة الكرور، بمشاركة 27 عاملًا وفنيًّا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب.

ووجّه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، حيث جرى الدفع بالحفارات وسيارات شفط المياه لإزالة الرواسب وتهيئة موقع العمل؛ تمهيدًا لاستبدال الجزء المتضرر بطول 4 أمتار وعلى عمق يقارب 3 أمتار، مع إجراء الاختبارات الفنية عقب الانتهاء للتأكد من سلامة التشغيل وعدم وجود تسريبات.

وأشاد المحافظ، بسرعة استجابة فرق الصيانة والتنسيق بين الجهات المعنية، فيما تقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باعتذارها لأهالي منطقة الكرور والمناطق المتضررة عن انقطاع مياه الشرب خلال فترة تنفيذ أعمال الإصلاح، مؤكدة العمل على إعادة انتظام الخدمة في أقرب وقت ممكن.