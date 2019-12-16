الصناعات الغذائية: تطوير ١٠٠ شركة غذائية صغيرة ومتوسطة حتى الآن

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لقاءً بمناسبة انتهاء الدورة الرابعة من فعاليات برنامج "إزدهار" الخاص بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية وذلك بحضور أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة والجهاز التنفيذي للغرفة ودينا عباس أخصائي المشروعات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركات اعضاء الغرفة المشاركة في البرنامج".

أكد الجزايرلي أهمية تعزيز وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تنمية قدرات الشباب من خلال التدريب والدعم ووضعهم في موقع المسئولية من اهم دعائم النجاح .

واشار إلى أهمية العمل علي تطبيق اساسيات سلامة الغذاء موضحاً أن الغرفة تسعي جاهدة الي رفع الوعي وتقديم الدعم اللازم للنهوض بمعايير ومتطلبات سلامة الغذاء علي مستوي القطاع ، ولفت النظر إلى أن مواكبة الشركات لهذه المعايير سيعد امرا حتميا للنفاذ الي الاسواق داخليا وخارجيا.