 قصف جوي على مقر الكلية الجوية بمصراتة الليبية - بوابة الشروق
الإثنين 16 ديسمبر 2019 4:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

قصف جوي على مقر الكلية الجوية بمصراتة الليبية

مقر الكلية الجوية بمصراتة - رويترز
مقر الكلية الجوية بمصراتة - رويترز
مصراتة (ليبيا) - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 1:44 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 ديسمبر 2019 - 1:44 ص

أكد الناطق الرسمي باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني مصطفى المجعي تعرض مقر الكلية الجوية بمصراتة لقصف جوي ليل أمس الأحد من طائرة تابعة لقوات حفتر.

وقال المجعي الموجود حالياً في مصراتة فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القصف لم ينتج عنه أضرار تُذكر"، مرجّحاً أن تكون طائرة مسيرة وراء القصف، في سابقة لم تحدث منذ نحو 3 أسابيع توقف خلالها حفتر عن استخدام الطيران المسير واعتمد فيه على الطيران الحربي النفّاث، وفق قوله.

وتوقع المجعي أن يكون هذا القصف ردّة فعل من حفتر على البيان الذي تُلي مساء من أمام بلدية مصراتة، والذي تعهدت فيه المدينة بوضع كل ثقلها وإمكانياتها لصالح الحرب التي تخوضها قوات الوفاق ضد قوات حفتر، مشيراً إلى وجود قوى عسكرية كبيرة في مصراتة لم تشارك في الحرب الدائرة، وستشارك الآن بعد بيان الليلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك