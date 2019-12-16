هبوط اضطراري لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

هبطت طائرة فرنسية بمطار القاهرة الدولي، اضطراريا أثناء رحلتها من جزيرة ساندوني إلى فرنسا، بسبب إصابة راكب فرنسي الجنسية بوعكة صحية شديدة، حيث تم نقله للمستشفي لإنقاذ حياته.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار "إن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد الرحلة رقم (Bf 701) المتوجهة إلى فرنسا من جزيرة ساندوني، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي بسبب إصابة راكب فرنسي 75 عاما بوعكة صحية".

وتم السماح له بالهبوط في موقع 42 بمهبط المطار، وقام فريق طبي بتوقيع الكشف عليه.. وتبين أنه يعاني من جلطة، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.