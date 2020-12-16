ننشر السيرة الذاتية لقائد قوات الدفاع الجوي الجديد اللواء أركان حرب محمد حجازي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائداً لقوات الدفاع الجوي، كما أصدر قراراً بتعيين علي فهمي محمد علي فهمي مستشاراً عسكرياً برئاسة الجمهورية.

ولد قائد قوات الدفاع الجوي الجديد في 11 نوفمبر 1963، وتخرج في كلية الدفاع الجوي في 1يوليو 1986، ورقي لدرجة اللواء في أول يناير 2016.

المؤهلات العسكرية

- حاصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح الدفاع الجوى

- دورة اركان حرب

- دورة كلية الحرب العليا

- دورة كبار القادة

المناصب القيادية الرئيسية

- تدرج فى الوظائف القيادية وصولأ الى قائدا للفرقة الثامنة دفاع جوي.

- رئـيس أركان قـوات الدفاع الجوى

الميداليات والأوسمة

- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

- ميدالية ثورة 25 يناير

- نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى

- نوط الخدمة الممتازة

- ميدالية ثورة 30 يونيو

- ميدالية اليوبيل الذهبى لقوات الدفاع الجوى