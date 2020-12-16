مدحت العدل بعد ترشحه لرئاسة الزمالك: مش بدور على منصب

قال السيناريست مدحت العدل، بعدما أعلن الترشح لرئاسة نادي الزمالك: «مش بدور على منصب، لكن هناك انشقاق كبير ومعارك بين محبي النادي».

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، قائلا: «المناصب التطوعية تسعى إليك ولا تسعى إليها»، مؤكدًا أنه سيدعم من يجده أنسب منه لإدارة النادي.

وتوجه بالشكر للمهندس نجيب ساويرس على إيضاحه ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول أنه يعتبر ظاهرة التعصب تخلف وأنه لم يكن يقصده -أي العدل- بما نشره، مضيفًا «الراجل دا عمل ظاهرة فنية عظيمة اسمها مهرجان الجونة، العالم كله كان بيتابعه في عز أزمة كورونا».

وأوضح أنه انتقد توقيت صورة ميدو مع رئيس النادي الأهلى محمود الخطيب، مشيرًا إلى أنه يعتبر كل أطياف المجتمع بمثابة أخوة بالنسبة له.

أعلن المؤلف مدحت العدل رسميا ترشحه في انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، وكتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل: "نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة علي ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لإتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق ان شاء الله".

https://www.youtube.com/watch?v=hH_J3eDy5LE