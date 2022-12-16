أبرز 7 تصريحات للسيسي خلال كلمته بجلسة تعزيز الأمن الغذائي بالقمة الأفريقية الأمريكية

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بان الرئيس أكد في القمة الأمريكية الأفريقية أن هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن".

وننشر خلال السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية:

-هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات دولنا لاسيما الدين الخارجي وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر

-ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إطاراً لتعزيز التكامل بين دول القارة

-الدول الأفريقية أعدت مبادرات طموحة إسهاماً في الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة ومنها تخصيص بنك التنمية الأفريقي 1,5 مليار دولار لدعم شراء السلع الاستراتيجية وإطلاق الاتحاد الأفريقي لمبادرة "فارم" مع فرنسا

-مصر على استعداد لتُشارك تجربتها مع أشقائها الأفارقة بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائي

-دعوة الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي للقيام بما بتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لاسيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المُتحدة

-دعوة الولايات المتحدة لتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً بعدما وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها

-على المؤسسات التمويلية الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام وتيسير شروط الإقراض لتتلائم مع طبيعة اقتصاداتنا