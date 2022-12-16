الخصوبة: لماذا ينخفض معدل الحيوانات المنوية لدى الرجال عالمياً؟

كشفت نتائج أبحاث جديدة تراجعا كبيرا في نسب الحيوانات المنوية التي تكون في السائل المنوي لدى الرجال عند القذف، بلغت نسبته 51 في المئة خلال الخمسين عاما الماضية.

ووجد الباحثون أن العدد المتوسط للنطاف في كل مليلتر من السائل المنوي، تراجع إلى 49 مليون، في حين كان هذا العدد 101 مليون في سبعينيات القرن الماضي.

وأجريت هذه الأبحاث التي نشرت نتائجها مؤخرا، في الجامعة العبرية في القدس، وإسرائيل وكلية ماونت سيناي للطب في الولايات المتحدة.

وإضافة إلى التراجع في الكمية، تشير الدلائل أيضا إلى انخفاض جودة الأمشاج الذكرية: فقد انخفضت أيضا النسبة المئوية للنطاف الذكرية القادرة على اختراق البويضة بشكل كبير في العقود الأخيرة.





والأمشاج هي الخلايا الجنسية أحادية الصيغة الصبغية التي تتوحد في عملية التكاثر الجنسي من أجل تشكيل خلية جديدة تسمى البيضة الملقحة. وتسمى الأمشاج الذكرية بالنطاف، أما الأمشاج الأنثوية فتسمى بويضات.

ويقول طبيب المسالك البولية وأمراض الذكورة رافاييل راديلي وهو نائب رئيس الجمعية البرازيلية للمساعدة على الإنجاب "الأمر اللافت هو تراجع قدرة الحيوانات المنوية على الحركة. وبدون هذه الخاصية، تقل القدرة على الإخصاب".

وقد أدى هذا التدهور المستمر الذي يؤثر بشكل حاسم على خصوبة الرجال إلى إثارة مخاوف وقرع ناقوس الخطر في الأوساط الطبية.