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انقطاع الطاقة في ملدوفا بسبب صاروخ روسي

صورة أرشفيبة
صورة أرشفيبة
كييف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 3:08 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 3:08 م

أعلنت شركة مولدإلكترك الملدوفية للكهرباء، عن انقطاع في نظام الطاقة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.

وحذرت الشركة في بيان اليوم الجمعة -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- من أن "خطر انقطاع التيار الكهربائي في مولدوفا مرتفع للغاية".

وشنت روسيا صباح الجمعة هجومًا صاروخيًا كبيرًا على أوكرانيا ولا يزال يٌسمع الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا- بحسب الوكالة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا أن شرطة الحدود عثرت على صاروخ سقط بالقرب من بريشاني وفتحت الوزارة قضية جنائية في الحادث.

وأكد أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، أن صاروخًا روسيًا أصاب أراضي مولدوفا.


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