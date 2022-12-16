إبراهيم عيسى: التصالح على مخالفات البناء أمر معقد وأدى لملايين المخالفات

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحوار المجتمعي ضروري ولازم خلال مناقشة القوانين، خاصة في ظل تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه من الأولى أن نستمع لأراء المواطنين، حيث أن هناك مساحة واسعة من الأراء التي تظهر جوانب قد تكون خفية على المشرع.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال إجاباته على فقرة "أسأل إبراهيم"، ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن التصالح على مخالفات البناء أمر معقد وأدى لوجود ملايين المخالفات، موضحًا أن المناطق المخططة هي في الأساس مخططة ولابد أن يكون التصالح فيها مرفوض، وتغير النشاط في الأماكن سواء جراجات أو وحدات سكنية فهو أمر يستحق اعتباره مخالفات حقيقية.

وتابع، أن منطقة المعادي مخططة وأي مخالفات فيها فهو شيء يضرب صميم التخطيط، وأن يكون هناك عين حسيبة ورقيبة وأن تكون المخالفات في الأماكن المخططة أكثر قسوة وحدة من المخالفات في المناطق غير المخططة، مؤكدًا أن المواطن المصري معني ومنشغلًا بشكل كبير ببلده، فهو مواطن مشارك وفعال وإيجابي فقط ليأخذ فرصته وأن يكون صوته حيًا دائمًا.