 عمرو أديب: الدولار بيزيد كل يوم من غير تعويم.. وقرض صندوق النقد لن يحل الأزمة الاقتصادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب: الدولار بيزيد كل يوم من غير تعويم.. وقرض صندوق النقد لن يحل الأزمة الاقتصادية

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 11:08 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 11:08 م
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي (750 مليون دولار) لن تحل الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن هناك ثلاثة تساؤلات يجب الإجابة عليها، وهي سعر الفائدة وسعر الدولار ومدى توفر الدولار.

وتابع: "الناس بتتكلم عن التعويم.. طاب هو إيه اللي بيحصل.. الدولار بيزيد كل يوم من غير تعويم.. بس الموضوع بدل ما ياخد يومين بياخد شهر".

وشدد على أهمية توفير الدولار، لا سيما في ظل الكميات الكبيرة من الأسعار الموجودة في الموانئ التي تتطلب ثلاثة مليارات دولار تقريبا لإدخالها في السوق، ومن ثم بدء خفض الأسعار.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لحلول ثورية لحل الأزمة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الحلول يجب أن تحقق قفزة شاملة تُغيّر الوضع الراهن.

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