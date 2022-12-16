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توفي رجل دنماركي بعدوى أصيب بها من عضة قطة قبل وفاته بـ4 سنوات، بينما أعلنت أسرته عن الواقعة كي يأخذ الأشخاص حذرهم من عضات القطط، إذ ينصح بالذهاب للمستشفى حال التعرض لعضة القطة.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الدنماركي "هنريخ بلاتنر"، تعرض لعضة قطة يتبناها في عام 2018، ليتورم كفه في نفس اليوم لضعف الحجم الطبيعي.

وعند استشارة طبيب، تبين وجود عدوى في كفه تطلبت إجراء 15 عملية خلال شهر واحد فقط، وتدهورت حالة "بلاتنر" على مدار 4 أشهر، ليتم بتر أصابعه.

وقالت والدة بلاتنر، إنه في الـ4 سنوات التالية للعضة أصيب "بلاتنر" بالسكري والالتهاب الرئوي نتيجة العدوى.

يذكر أن عضة القطة أصابت "بلاتنر" في الوريد، لتسمح بدخول بكتيريا، ومن ثم سيرها في مجرى الدم مسببة ما يعرف بـ"الالتهاب الالتفافي"؛ ما أدى لوفاته بالتسمم.

وقالت أسرة بلاتنر، إن الوفاة وقعت في أكتوبر الماضي، لكنهم قرروا الإعلان عن السبب مؤخرا لرفع الوعي بخطورة عضات القطط والتساهل معها.