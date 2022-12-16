صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام ميلان بكأس سوبر دبي

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يلتقي ليفربول الإنجليزي مع نظيره ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم، في كأس سوبر دبي الودية.

ويشارك ليفربول في كأس سوبر دبي الودية استعدادًا لمنافسات النصف الثاني من الموسم الحالي، والتي تشهد تواجد أندية أرسنال وليون الفرنسي وميلان الإيطالي.

وخسر ليفربول مباراته الأولى في البطولة أمام ليون الفرنسي بنتيجة 3-1، إلى جانب خسارة ركلات الترجيح الإضافية أيضًا والتي تمنح الفائز بها نقطة إضافية، ليخرج ليون بالأربع نقاط كاملة، والردز دون أي نقاط، في مباراة شهدت إضاعة محمد صلاح لركلة جزاء خلال اللقاء.

وتوج أرسنال ببطولة سوبر دبي بالفعل بعد فوزه على ميلان وليون الفرنسي وغادر إلى إنجلترا استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب، جيمس ميلنر.

خط الوسط: ستيفان بايسيتش، تياجو ألكانتارا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز.