الناتو: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج الجمعة، أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا التي ينبغي على الحلفاء في الحلف أن يواصلوا مدها بأسلحة حتى يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه عاجز عن "الفوز في ساحة المعركة".



وبعد 10 أشهر تقريباً على غزو موسكو لجارتها المؤيدة للغرب، ألحقت القوات الأوكرانية بالكرملين سلسلة من الهزائم سمحت بتحرير أجزاء كبيرة من البلاد. لكن ستولتنبرج أكد "ما من مؤشر على أن بوتين تخلى عن هدفه بالسيطرة على أوكرانيا".



وأضاف في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "يجب ألا نستخف بروسيا. فهي تستعد لحرب طويلة. وتحشد مزيداً من القوات وهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر".



وتابع: "يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين مستعد لأن يستمر في هذه الحرب لفترة طويلة ويشن هجمات جديدة".



ووفرت دول حلف شمال الأطلسي وعلى رأسها الولايات المتحدة لأوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات ساعدتها في الصمود في وجه القوات الروسية.



وأفاد ستولتنبرج بأنه "من المرجح جداً أن تنتهي هذه الحرب على طاولة المفاوضات كغالبية الحروب. وأي حل يجب أن يضمن لأوكرانيا أن تبقى دولة سيدة ومستقلة".



واعتبر أن "السبيل الأسرع للتوصل إلى ذلك هو دعمها عسكرياً لكي يدرك الرئيس بوتين أنه عاجز عن الفوز على أرض المعركة وأن عليه أن يجلس ويتفاوض بحسن نية".