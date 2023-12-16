مستثمرو السياحة يناشدون وزير النقل باستكمال تطوير طريق مرسى علم- الأقصر لخدمة الحركة الوافدة لمصر

• شركات السياحة تروج لبرنامج مشترك يشمل السياحة «الشاطئية والثقافية» لمضاعفة رحلات اليوم الواحد

ناشد مستثمرو السياحة بمرسى علم الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة استكمال تطوير طريق مرسى علم ــ الأقصر لخدمة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأكد مستثمرو السياحة أن العديد من المشروعات القومية التى تنفذ على أرض مصر تستهدف بصورة كبيرة إنعاش السياحة وتغيير خريطة السياحة المصرية لجذب عدد أكبر من السائحين.

وأشاد المستثمرون بالاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بتوفير الدعم اللازم لإنجاز تلك المشروعات على أكمل وجه عبر تطوير شرايين التنمية وتسهيل حركة السائحين وتوفير الخدمات اللازمة دون عناء والارتقاء بمستوى السياحة المصرية.

وأشاروا إلى أن المشروعات القومية الكبرى تساهم فى تحسين الاقتصاد المصرى وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التى يحصل عليها السياح فى البلاد، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم. وهذا يعنى تحسين فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المصريين وزيادة الاستثمارات فى البلاد وبالتالى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين جودة الحياة فى مصر بشكل عام.

ومن جانبه ناشد بشرى غالى عضو جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم وزير النقل الفريق كامل الوزير بإصدار توجيهاته لاستكمال الطريق العرضى المباشر ما بين مرسى علم والأقصر بطول حوالى 170 كيلو مترا وهو ما يختصر المسافة والوقت إلى ساعتين فقط بدلا من 5 ساعات لتصبح الأقصر هى الأقرب لمرسى علم بدلا من الغردقة بما يخدم حركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة والوافدة للأقصر ومرسى علم بصفة خاصة.

وأكد غالى على أهمية سرعة الانتهاء من تجهيزات هذا الطريق استكمالا للمجهودات الكبيرة التى يقوم بها وزير النقل لتطوير الطرق والبنية الأساسية الخاصة بها بما يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.. لافتا إلى أن شرايين التنمية أحدثت طفرة بمحافظات مصر السياحية؛ حيث إن شبكة الطرق لا تقل عن المشروعات العملاقة التى تتم فى جميع أنحاء البلاد.. قائلا: قريبا تكتمل منظومة التنمية بشريان جديد بين الأقصر ومرسى علم.

وقال إن شركات السياحة تستعد لوضع برنامج شامل لبيع رحلات الأقصر مرسى علم بنظام الباكدج الشامل «سياحة شاطئية وترفيهية وثقافية» عقب الانتهاء من تطوير طريق مرسى علم الأقصر الذى سيساهم أيضا فى تنشيط رحلات اليوم الواحد وجذب جنسيات جديدة لمرسى علم مثل سائحى جنوب شرق آسيا خاصة الصينيين واليابانيين وتنشيط حركة السياحة الثقافية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بمنظومة تطوير وإنشاء الطرق الجديدة التى يتبناها وزير النقل والتى تركز على توفير الأمن والأمان فى جميع الطرق من خلال إنشاء طرق دولية حسب الكود العالمى طبقا للمنظومة المتبعة عالميا والتى تشمل أيضا معالجات لمخرات السيول بطريقة هندسية محكمة.. مشيرا إلى أن هذه الطرق كلفت الدولة استثمارات كثيرة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.

وأشار عضو جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إلى أن من أهم الأسباب الرئيسية التى ساهمت فى تحقيق النمو السريع فى صناعة السياحة خلال الفترة الماضية هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير فى البنية التحتية والتى شهدت تحسنا كبيرا فى شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين.. لافتا إلى أن ذلك يفتح آفاقا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها.. بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجابا على صناعة السياحة فى مصر.

وأكد على أهمية مشروعات البنية الأساسية المختلفة التى أنشأتها الدولة خاصة تطوير وازدواج الطرق بالمناطق السياحية والتى ستساهم فى تسهيل جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتحسين الصورة الذهنية للسائح عند زيارته للعديد من المقاصد السياحية المصرية.. لافتا إلى أن هذه المشروعات التى تقيمها الدولة حاليا أحدثت نقلة نوعية بالمحافظات السياحية وخاصة مشروعات تطوير الطرق والخدمات المؤدية إلى المزارات السياحية وتطوير المراسى المختلفة بهذه المحافظات.

كانت وزارة النقل أعلنت الانتهاء من إنشاء وتطوير العديد من مشروعات الطرق بالمناطق السياحية المختلفة؛ حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق بطول 30.5 ألف كيلو متر منها إنشاء 7000 كيلو متر طرق جديدة، و4000 كيلو متر تخدم السياح والمناطق السياحية بالدرجة الأولى تم تنفيذها بعروض تتناسب مع الأحجام المرورية المتدفقة عليها وبجودة عالية وتقاطعات حرة تساهم بشكل فعال ومؤثر على رفع معدلات الأمان ومنع الحوادث وزيادة معدلات سرعة المركبات وتقليل أزمنة الرحلات بالسيارات والحافلات مما يسهل وصول السياح إلى مقاصدهم السياحية.