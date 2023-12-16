توفي أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.

وقال بيان للديوان الأميري الكويتي بثّه التلفزيون الرسمي للدولة: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

وأضاف:«ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.

وكان وزير شئون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، قد أكّد أمس الجمعة، أن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر مستقرة، إلا أن تم الإعلان عن وفاته اليوم.