مروان عطية: جائزة أفضل لاعب تتويج لجهود كل اللاعبين في المباراة

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ‏مباراة اتحاد جدة هي تكليل لجهود الفريق بأكمله بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون وقدرتهم ‏على حسم المباراة والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في نسخته الحالية بالسعودية.

وكان فريق الأهلي قد تغلب على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة مساء الجمعة، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وأضاف عطية في تصريحات تليفزيونية: الجهاز الفني قام بالتحضير الجيد لمباراة ربع نهائي المونديال بعد مشاهدة ‏اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي، مما أسهم في فوز الفريق بنتيجة كبيرة وإسعاد الجماهير التي ‏تواجدت اليوم في ملعب الجوهرة المشعة وكافة محبي النادي.‏

وأتم مروان عطية أن مباراة اتحاد جدة صفحة تم طيها، وسوف يبدأ الفريق غدًا السبت التحضير ‏لمباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.‏