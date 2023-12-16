روسيا تعلن صد هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة على القرم

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قال الجيش الروسي مساء الجمعة، إنه صد هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن قواتها أسقطت 26 مسيرة أوكرانية.

وسمع دوي انفجارات في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، وفقا لميخائيل رازفوزاييف، حاكم المدينة المعين من جانب موسكو، وأشار إلى أنه تم نشر الدفاعات الجوية وتم إسقاط الطائرات الأوكرانية المسيرة.

وبالنسبة للجيش الروسي، تعد القرم منطقة انتشار في حربه ضد أوكرانيا. ويتم الإمداد بالجنود والأسلحة والذخائر عبر شبه جزيرة القرم.

من جانبها تسعى أوكرانيا لتدمير أهدف الجيش الروسي في القرم. ويرغب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في استعادة شبه الجزيرة.

كما أعلنت السلطات الروسية عن وقوع هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة كورسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا يوم الجمعة. وقال الحاكم رومان ستاروفويت إنه تمت السيطرة على أربع مسيرات هناك.