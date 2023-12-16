أتلتيكو مدريد يسقط أمام بيلباو في الدوري الإسباني

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سقط أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد مساء السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل جوركا جوروزيتا ونيكو ويليامز هدفي بيلباو في الدقيقتين 51 و64.

تأخر فوز الفريق الباسكي للشوط الثاني بعدما واجه سوء حظ شديد طوال الشوط الأول.

تعاطف القائمان مع السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد في التصدي لفرصتين من الشقيقين إيناكي ونيكو ويليامز في الدقيقتين 12 و40.

كما أضاع لاعب الوسط أويهان سانسيت ركلة جزاء في الدقيقة 36.

بهذا الفوز رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس مبتعدا بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الرابع الذي يحل ضيفا على فالنسيا الليلة في إطار نفس الجولة.

أما أتلتيكو مدريد فقد خسر مباراته الرابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن برشلونة.

ويبقى لأتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة، لكن الخسارة تبعده خطوة جديدة عن المتصدر جيرونا (41 نقطة).