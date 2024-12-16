قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز بكأس الرابطة

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أعلن القبرصي بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه لمباراة بيراميدز في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع بيراميدز غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد السلام، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان، أحمد دعدور.

خط الدفاع: عبدالله بكري، مصطفى إبراهيم، مروان داوود، محمد المغربي، محمود شبان، أحمد أيمن، محمود متولي، هشام عادل.

خط الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، عبدالغني محمد، ناصر ناصر، أحمد الشيمي، فيليب نسامينتو.

الهجوم: بنجامين بواتينج، فان ديرك، إيمانويل أبيه، فادي فريد، إسلام سمير، عمرو جمعة.

غيابات الاتحاد السكندري: «المهدي سليمان، كريم الديب، عبدالرحمن جبنة، هاني الطامي، أوليميكان، كريم يحيى، عمرو صالح».