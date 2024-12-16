شتاينماير يبدأ محادثاته مع زعماء الكتل البرلمانية بعد طلب حل البرلمان

يدخل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في ماراثون حقيقي من المحادثات مع قادة الأحزاب، وذلك بعد أن طلب إليه المستشار أولاف شولتس حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

ويعتزم شتاينماير في الأيام المقبلة إجراء محادثات مع جميع رؤساء الكتل والمجموعات في البرلمان لاستكشاف ما إذا كانت هناك إمكانية لتوفير أغلبية حكومية مستقرة.

ووفقا لمعلومات وكالة (د ب أ)، من المقرر أن يستقبل الرئيس غدا الثلاثاء رئيس الكتلة البرلمانية لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسينيش، وبعده زعيم المعارضة فريدريش ميرتس في قصر الرئاسة (بيلفو).

وسيستقبل شتاينماير بعد غد الأربعاء رئيسي الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كاتارينا دروجه وبريتا هاسلمان، وبعد ذلك، سيستقبل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور.

ويستقبل الرئيس الألماني يوم الخميس المقبل رئيسي الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل وتينو شروبالا، بالإضافة إلى هايدي رايشينيك وزورين بيلمان من حزب اليسار، وسيلتقي بعد ذلك مع السياسية سارا فاجنكنشت مؤسسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت".