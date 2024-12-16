عرض الديرة في ثالث أيام مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

عرضت مساء أمس، المسرحية الأردنية "الديرة"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته الثامنة.

المسرحية تدور أحداثها حول صديقين يقعان في حب فتاة، ويتعين عليها اختيار أحدهما؛ تنفيذا لوصية والدها، مما يتسبب في وقيعة بينهما، وتتحول المودة إلى عداوة، وهي من بطولة فرقة رف للفنون، وتأليف وسام البريحي، وإخراج محمد الضمور.

ونظم المهرجان مسامرة نقدية عقب عرض المسرحية؛ لمناقشة الأفكار والموضوعات التي تتناولها.

الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي تنعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.