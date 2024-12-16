شهداء وإصابات في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,976 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,759 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم