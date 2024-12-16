رئيس وزراء بريطانيا يزور النرويج لإطلاق شراكة في مجال الطاقة الخضراء

يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر النرويج للإعلان عن خطط لاتفاقية في مجال الطاقة الخضراء مع البلاد، قبل أن يشارك في قمة دفاعية في إستونيا في إطار زيارة تستغرق يومين إلى شمال أوروبا.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن ستارمر سيزور موقعا عبر الحدود لاحتجاز الكربون، حيث سيلتقي بنظيره النرويجي يوناس جار ستوره لمناقشة الاتفاقية التي يهدف الجانبان إلى توقيعها في ربيع 2025.

ومن المتوقع أن يعقدا محادثات وهما على متن الطائرة في طريقهما إلى تالين في وقت لاحق من اليوم الاثنين للمشاركة في اجتماع لقوة الاستكشاف المشتركة، وهي تحالف عسكري يضم عدة دول أوروبية.

وقال ستارمر إن الشراكة في مجال الطاقة مع النرويج، التي تشترك في حدود مع روسيا، ستساعد في تعزيز النمو وحماية المملكة المتحدة من ارتفاعات أسعار الطاقة مثل تلك التي تلت غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.