 المبعوث الأممي لسوريا يشدد على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المبعوث الأممي لسوريا يشدد على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل


نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 10:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 10:30 ص

التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، حتى الآن في دمشق، مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في سوريا، صباح الاثنين، أحاط بيدرسون، المسئولين السوريين بمُخرجات الاجتماع الدولي حول سوريا، الذي عُقد في العقبة في 14 ديسمبر 2024.

وشدد على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية، بقيادة وملكية سورية، ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

وأكد المبعوث الخاص نية الأمم المتحدة في تقديم أشكال المساعدة كافة للشعب السوري، كما استمع إلى أولوياتهم والتحديات التي تواجههم.

ووصل المبعوث الأممي بيدرسون ظهر أمس إلى دمشق، قادما من عمان برا، وقال في تصريح صحفي: «نأمل في رفع العقوبات على سوريا لرؤية الإجماع الحقيقي حول إعادة بناء البلاد».

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