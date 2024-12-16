إيكواس توافق على خروج ثلاث دول أعضاء شهدت انقلابات

وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأحد، على جدول زمني لخروج ثلاث دول شهدت انقلابات بعد عملية وساطة استمرت قرابة عام لتجنب التفكك غير المسبوق للمجموعة.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأحد إن الخروج الوشيك لثلاث دول أعضاء تقودها مجالس عسكرية أمر محبط بعد عملية وساطة استمرت قرابة عام لتجنب التفكك غير المسبوق للمجموعة.



وفي سابقة هي الأولى منذ إنشاء التكتل الذي يضم 15 دولة منذ ما يقرب من 50 عاما، أعلنت المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو في يناير الماضي أنها قررت الانسحاب من تكتل إيكواس، متهمة إياه بفرض عقوبات "غير إنسانية وغير مسؤولة" ذات صلة بالانقلابات، والفشل في مساعدتها على حل أزماتها الأمنية الداخلية.



ورفضت الدول الثلاث، التي شهدت الانقلاب، إلى حد كبير جهود الإيكواس لإلغاء قرار انسحابها.



وبدأت الدول الثلاث في التفكير في كيفية إصدار وثائق سفر بشكل منفصل عن الإيكواس، وتشكيل تحالف خاص بها.



ومن المتوقع أن تكتمل عملية انسحاب هذه الدول التي تستغرق عاما واحدا في يناير القادم.