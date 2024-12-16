الرئيس الروسي: تدفق المتطوعين للجيش نقطة تحول على خط المواجهة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن العدد الكبير من الرجال الذين تطوعوا بالانضمام للجيش الروسي ساعد في تحويل دفة الأمور في ساحة المعركة بأوكرانيا لصالح موسكو.

وأضاف أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من نحو 200 تجمع سكني هذا العام وأخذت زمام المبادرة على امتداد خط المواجهة بأكمله، بحسب وكالة رويترز.

أدلى بوتين بهذه التصريحات في كلمة ألقاها بمقر وزارة الدفاع في وقت تشير فيه المصادر إلى تقدم الجيش الروسي بأسرع وتيرة منذ عام 2022.

وقال بوتين لكبار قادة الجيش: «أود أن أشير الآن إلى أن العام الماضي كان عاما تاريخيا فيما يتعلق بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)».

وأضاف "«تقبض القوات الروسية بقوة على زمام المبادرة الاستراتيجية على امتداد خط التماس بأكمله. وفي هذا العام وحده، تم تحرير 189 مركزا سكانيا».

وأوضح بوتين أن نحو 430 ألف روسي وقعوا عقودا مع الجيش هذا العام، ارتفاعا من نحو 300 ألف في العام السابق، وهو عامل قال إن له أهمية كبيرة بالنسبة للمجهود الحربي الروسي.

وتابع: «هذا التدفق من المتطوعين لن ينتهي. وبفضل هذا نشهد نقطة تحول على خط المواجهة».

وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف خلال اللقاء ذاته، إن القوات الروسية طردت القوات الأوكرانية من نحو 4500 كيلومتر مربع من الأراضي هذا العام وإنها تتقدم يوميا 30 كيلومترا مربعا في المتوسط.

وأضاف أن التخطيط العسكري الروسي يضع في اعتباره الجاهزية لأي سيناريو، بما في ذلك الأكثر تطرفا مثل الصراع المحتمل مع حلف شمال الأطلسي في أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة.