وهيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا على التشكيل بشكل كبير، بوجود 6 لاعبين من صفوفه بالتشكيلة المثالية.

كما ضم التشكيل الذي تم الإعلان عنه في حفل تنقله شبكة "بي إن سبورتس" الفرنسي عثمان ديمبلي والمتوج قبل أشهر قليلة بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب، والتي تمنحها مجلة فرانس فوبتول الفرنسية.

وفيما يلي التشكيل كاملا:-

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي – إيطاليا )

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب) – ويليام باتشو(باريس سان جيرمان – إكوادور) – فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان – البرتغال)

خط الوسط: كول بالمر(تشيلسي – إنجلترا) – جود بيلينجهام (ريال مدريد – إنجلترا) – فيتينيا (باريس سان جيرمان – البرتغال) – بيدري (برشلونة – إسبانيا)

لامين يامال (برشلونة –إسبانيا) – عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان – فرنسا)