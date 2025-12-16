رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتفقد مقر الجامعة في واحة السيليكون

تفقد الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، مقر الجامعة في واحة السيليكون؛ وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العملية التعليمية، والاطمئنان على انتظام اختبارات العملي بالبرامج الدراسية المختلفة.

تابع رئيس الجامعة أعمال لجان اختبارات العملي، واطمأن على توافر الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لأداء الاختبارات في أجواء مناسبة، مؤكدا على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للاختبارات، بما يسهم في ضمان جودة التقييم وقياس المهارات العملية للطلاب بصورة دقيقة وعادلة.

كما تفقد كافتيريا الجامعة، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وأجرى حوارات ودية معهم استمع خلالها إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتقط صورا تذكارية معهم، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة جامعية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب وتدعم استقرارهم الدراسي.

وأكد رئيس الجامعة، الاهتمام بالجوانب التطبيقية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتعليم التكنولوجي، مشيرا إلى حرص الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة العملية التعليمية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.