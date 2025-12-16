سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 1030 قتيلا.

وأصدرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، الثلاثاء، بيانا حول آخر معطيات الكارثة التي ضربت سومطرة، قبل أسابيع.

وذكرت الوكالة أن عدد الضحايا ارتفع إلى 1030 قتيلا، بينما لا يزال 206 أشخاص في عداد المفقودين.

وفي اجتماع وزاري الثلاثاء، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إن عملية التعافي في المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية قد تستغرق وقتا.

وأكد أن هدف الحكومة هو عودة الحياة إلى طبيعتها في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وذكر أن معظم الطرق عادت إلى طبيعتها ولم يتبق سوى عدد قليل من المناطق المعزولة.

وكانت آخر حصيلة، مطلع ديسمبر الجاري، تشير إلى مصرع 604 أشخاص على الأقل جراء كارثة السيول والانهيارات الأرضية في سومطرة التي وقعت في 26 نوفمبر الماضي.