ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 5 أعوام

أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ نحو خمسة أعوام في بريطانيا، كما تراجع نمو الأجور، حيث كان الأصغر سنا الأكثر تضررا في ظل سوق الوظائف الصعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 1ر5% خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 5% خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي.

وتعد هذه أعلى نسبة بطالة يتم تسجيلها منذ الربع الأول لعام 2021- ولكن مع استبعاد فترة جائحة كورونا، ستكون هذه النسبة الأعلى منذ مطلع 2016.

قال المكتب إن متوسط نمو الأجور تراجع مجددا إلى 6ر4% خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 7ر4% خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وأوضح المكتب أن العاملين الأصغر سنا كانوا الأكثر تضررا في ظل مناخ التوظيف الصعب.