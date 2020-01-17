 طباخوا الهند يخوضون التحدى بأطول كيكة فى العالم - بوابة الشروق
الجمعة 17 يناير 2020 4:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

طباخوا الهند يخوضون التحدى بأطول كيكة فى العالم

أطول كيكة فى العالم
أطول كيكة فى العالم
أدهم السيد
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 4:07 م | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 4:07 م

قام 2500 من طباخى وخبازى كيرلا الهندية بصنع أطول كيكة فى العالم بوزن 27 ألف كيلوجرام وطول 6 كيلومترات ونصف بغرض دخول موسوعة جينيس العالمية.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تمتلئ مدينة ثيروس بمحافظة كيرلا بأجواء احتفالية بينما يبدأ مئات الخبازين بفرد طبقات الشيكولاتة الرقيقة على الكيكة بعرض وسماكة كل منهما لا تفوق الـ 10 سنتيمترات.
وبملابسهم البيضاء التقليدية قام الخبازون فى 4 ساعات فقط بخبز كيكة الفانيليا من 12 ألف كيلو جرام من السكر والدقيق.
ويشرف على عمل الكيكة اتحاد خبازى كيرلا، وفقا لرئيس الاتحاد الذى يقول: إنه تم إعداد آلاف الطاولات لاستيعاب ذلك العمل الضخم.
وبالطول الجديد ستتخطى كيكة الفانيليا لخبازى كيرلا أطول كيكة للفواكه التى أعدها خبازوا مقاطعة زيتشى الصينية عام 2018.
ويضيف رئيس الاتحاد أنه يضمن أن ترقى الكيكة لمستوى الطعم والذوق العالمى فى الطعام.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك