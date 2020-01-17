طباخوا الهند يخوضون التحدى بأطول كيكة فى العالم

قام 2500 من طباخى وخبازى كيرلا الهندية بصنع أطول كيكة فى العالم بوزن 27 ألف كيلوجرام وطول 6 كيلومترات ونصف بغرض دخول موسوعة جينيس العالمية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تمتلئ مدينة ثيروس بمحافظة كيرلا بأجواء احتفالية بينما يبدأ مئات الخبازين بفرد طبقات الشيكولاتة الرقيقة على الكيكة بعرض وسماكة كل منهما لا تفوق الـ 10 سنتيمترات.

وبملابسهم البيضاء التقليدية قام الخبازون فى 4 ساعات فقط بخبز كيكة الفانيليا من 12 ألف كيلو جرام من السكر والدقيق.

ويشرف على عمل الكيكة اتحاد خبازى كيرلا، وفقا لرئيس الاتحاد الذى يقول: إنه تم إعداد آلاف الطاولات لاستيعاب ذلك العمل الضخم.

وبالطول الجديد ستتخطى كيكة الفانيليا لخبازى كيرلا أطول كيكة للفواكه التى أعدها خبازوا مقاطعة زيتشى الصينية عام 2018.

ويضيف رئيس الاتحاد أنه يضمن أن ترقى الكيكة لمستوى الطعم والذوق العالمى فى الطعام.